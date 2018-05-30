У Харківській області 18-річний юнак прийшов набрати піску у кар’єрі та загинув під обвалом

Рятувальники відкопали тіло загиблого з-під двометрового шару піску.

Поблизу села Садове Близнюківського району Харківської області сьогодні загинув 18-річний юнак через обвал ґрунту в піщаному кар’єрі, що наразі не працює.

Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, повідомлення про те, що на колишньому кар’єрі потрапив під завал житель сусіднього села Олександрівка 2000 року народження, надійшло до Служби порятунку «101» о 10:44.

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«Телефонували його товариші, з котрими він прийшов набрати піску. Вони розповіли, що під час видобутку стався обвал верхнього шару піщаного кар’єру», - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначають, що до місця події було направлено 5 рятувальників з селища Близнюки, але в той же час місцеві жителі вже почали розчищати місце обвалу та шукати чоловіка.

«За 30 хвилин спільними зусиллями його вдалось відкопати з-під двометрового шару піску, але шансів вижити в чоловіка не було. Співробітники служби екстреної медичної допомоги констатувати смерть людини», - йдеться в повідомленні.

Обставини трагедії з’ясовують правоохоронні органи.