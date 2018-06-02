У Рівному легковик зіткнувся з пасажирським автобусом, є жертви (фото)

41-річний рівнянин, водій легковика, здійснюючи маневр розвороту через подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автобусом.

У Рівному вчора ввечері автомобіль Renault Megane зіткнувся з автобусом Setra сполученням «Київ-Львів».

Як повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, 41-річний водій легковика, здійснюючи маневр розвороту через подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автобусом.

Внаслідок аварії один з пасажирів легковика отримав тяжкі травми, від яких сьогодні близько 4 ранку помер у лікарні. Також травми отримали водій та пасажирка автомобіля, їх госпіталізували до травматологічного відділеня.

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"У момент зіткнення у автобусі перебувало 42 особи, з яких травмувалася лише 23-річна пасажирка, її госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, забоями та саднами. Решта пасажирів пересіли до іншого автобусу і поїхали до пункту призначення", - додали у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обидва транспортні засоби поміщені на штрафмайданчики. У водія легковика відібрали зразки крові з метою визначення наявності алкоголю чи наркотиків.

Як повідомляв УНІАН, поблизу Житомира водій мікроавтобуса збив на смерть 13-річного велосипедиста.