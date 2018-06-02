У Рівному легковик зіткнувся з пасажирським автобусом, є жертви (фото)

15:55, 02 червня 2018
Інциденти
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У Рівному сталася смертельна ДТП /  фото rv.npu.gov.ua

Як повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, 41-річний водій легковика, здійснюючи маневр розвороту через подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автобусом.

Внаслідок аварії один з пасажирів легковика отримав тяжкі травми, від яких сьогодні близько 4 ранку помер у лікарні. Також травми отримали водій та пасажирка автомобіля, їх госпіталізували до травматологічного відділеня.

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"У момент зіткнення у автобусі перебувало 42 особи, з яких травмувалася лише 23-річна пасажирка, її госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, забоями та саднами. Решта пасажирів пересіли до іншого автобусу і поїхали до пункту призначення", - додали у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обидва транспортні засоби поміщені на штрафмайданчики. У водія легковика відібрали зразки крові з метою визначення наявності алкоголю чи наркотиків.

Троє постраждалих у ДТП перебувають у лікарні, ще один загинув / фото rv.npu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, поблизу Житомира водій мікроавтобуса збив на смерть 13-річного велосипедиста.

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Теги: #ДТП#Рівне