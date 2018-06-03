У Луганській області стався вибух у приватному будинку - госпіталізовано дві людини (фото)

За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку газу через несправність газового котла.

У Лисичанську Луганської області стався вибух у приватному будинку.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.

"Сьогодні о 7:46 до кол-центру "102" надійшло повідомлення, що в будинку по вул. Генерала Потапенка м. Лисичанська стався вибух", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що від вибуху опіки різного ступеня тяжкості дістали 58-річний чоловік та його 56-річна дружина. Подружжя госпіталізовано до реанімації.

Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група, співробітники ДСНС та вибухотехніки. За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку газу через несправність газового котла.