У Луганській області стався вибух у приватному будинку - госпіталізовано дві людини (фото)
21:07, 03 червня 2018Інциденти
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За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку газу через несправність газового котла.
Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група / фото lg.npu.gov.ua
У Лисичанську Луганської області стався вибух у приватному будинку.
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.
"Сьогодні о 7:46 до кол-центру "102" надійшло повідомлення, що в будинку по вул. Генерала Потапенка м. Лисичанська стався вибух", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що від вибуху опіки різного ступеня тяжкості дістали 58-річний чоловік та його 56-річна дружина. Подружжя госпіталізовано до реанімації.
Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група, співробітники ДСНС та вибухотехніки. За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку газу через несправність газового котла.
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