В Одеській області вибухнув газовий балон у житловому будинку (відео)
Увечері 3 лютого в селі Нова Дофиновка Лиманського району Одеської області на вулиці Шкільній в результаті вибуху газового балона загорівся приватний житловий будинок.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
В результаті НП постраждали три людини. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів в реанімації Одеської обласної лікарні госпіталізували господаря будинку, його дружину та їх знайомого, який був у них в гостях. Стан потерпілих важкий.
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На момент прибуття першого підрозділу рятувальників відкритим вогнем була охоплена вся дах одноповерхового житлового будинку. В результаті вибуху і пожежі сталося обвалення частини даху будівлі. В 19:19 пожежа була локалізована та о 20:01 ліквідовано на площі 100 кв. м.
Ймовірна причина пожежі — вибух газового балона. До ліквідації НП залучили 3 одиниці основної пожежної техніки та 17 чоловік особового складу.