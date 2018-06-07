У Києві п'яна компанія на авто врізалася у стовп: частини машини розлетілися на 20 метрів (фото)
У ніч на 7 червня близько 3.30 на вулиці Святошинській у Києві сталося ДТП з постраждалими. Volkswagen Passat врізався в стовп.
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За словами патрульних, автомобіль рухався з боку вулиці Святошинській в сторону залізничної станції «Святошинська». Volkswagen не увійшов в поворот, вилетів з проїжджої частини, зніс дорожній знак і врізався в стовп. Від удару машину розірвало, повідомляє "Інформатор".
У момент ДТП в автомобілі перебували водій і два пасажири, усі вони постраждали. Водія у важкому стані і одного з пасажирів госпіталізували медики. Другий чоловік, який їхав у машині відбувся легкими травмами і залишився на місці аварії.
Автомобіль отримав серйозні пошкодження. Кермо автомобіля лежало поруч, а уламки розкидані в радіусі 20 метрів.
За попередньою інформацією, всі, хто їхали в машині перебували в нетверезому стані, повідомляє видання. На місці працювала патрульна поліція, «швидка» та слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНІАН, 6 червня, в Івано-Франківській області сталося зіткнення рейсового автобуса і вантажівки ЗІЛ, внаслідок чого загинула 29-річна пасажирка автобуса.