Постраждалий від стрілянини у Миколаєві відмовився писати заяву про злочин (відео)

Учасники конфлікту відмовляються надавати будь-які пояснення про інцидент.

Миколаївські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини біля місцевого ринку, в якому дістав поранення чоловік.

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Як повідомили у прес-службі обласного управління Нацполіції, потерпілий та учасники конфлікту відмовляються надавати будь-які пояснення про інцидент, потерпілий також відмовляється від написання заяви про скоєння злочину.

Зазначається, що 6 червня близько 21:00 на території ринку «Юліана» у Центральному районі міста між місцевим мешканцем та ще декількома невідомими стався словесний конфлікт, який згодом переріс в бійку, в ході якої один з учасників конфлікту застосував зброю, попередньо – травматичної дії.

Внаслідок події 39-річного місцевого мешканця з непроникаючими пораненнями та тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. Правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до вказаного правопорушення, та доставили їх до відділу поліції.

Раніше ЗМІ повідомили про стрілянину на місцевому ринку в Миколаєві, в якій постраждав чоловік. «Швидка» надала пораненому екстрену допомогу на місці події, після чого відвезла його в лікарню. Стан потерпілого оцінювався як важкий.