Під Києвом сталася масштабна ДТП: зіткнулися автобус та дві вантажівки (фото)
16:08, 09 червня 2018Інциденти
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Аварія сталася на Гостомельському шосе в напрямку Бучі. Через неї на дорозі сформувався затор у майже 4 кілометри.
Під Києвом біля повороту на Ірпінь сталася масштабна ДТП за участі пасажирського автобуса та двох вантажівок.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Інформації про постраждалих наразі немає. Під час повороту на Ірпінь в пасажирський автобус врізалася фура. Від удару автобус "влетів" в вантажівку.
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Аварія сталася на Гостомельському шосе в напрямку Бучі. Через неї на дорозі сформувався затор у майже 4 кілометри, передає ТСН.
Раніше у Києві п'яна компанія на авто врізалася у стовп, частини машини розлетілися на 20 метрів.
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