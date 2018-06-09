Під Києвом сталася масштабна ДТП: зіткнулися автобус та дві вантажівки (фото)

Аварія сталася на Гостомельському шосе в напрямку Бучі. Через неї на дорозі сформувався затор у майже 4 кілометри.

Під Києвом біля повороту на Ірпінь сталася масштабна ДТП за участі пасажирського автобуса та двох вантажівок.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Інформації про постраждалих наразі немає. Під час повороту на Ірпінь в пасажирський автобус врізалася фура. Від удару автобус "влетів" в вантажівку.

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Аварія сталася на Гостомельському шосе в напрямку Бучі. Через неї на дорозі сформувався затор у майже 4 кілометри, передає ТСН.

Раніше у Києві п'яна компанія на авто врізалася у стовп, частини машини розлетілися на 20 метрів.