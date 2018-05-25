Смертельне селфі: на Львівщині 17-річний підліток став жертвою "крутого" фото

Від отриманих травм хлопець помер в кареті швидкої медичної допомоги.

У райцентрі Стрий на Львівщині загинув 17-річний хлопець, який впав з даху супермаркету під час селфі.

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, трагедія сталася вчора, 24 травня, близько 22:30.

«Під час проведення селфі 17-річний місцевий житель впав з даху триповерхового магазину «Фуршет». Хлопець від отриманих травм помер в кареті швидкої медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі поліція встановлює обставини тяжкого травмування електрострумом 13-річного підлітка, який робив фото на даху потяга.