Смертельне селфі: на Львівщині 17-річний підліток став жертвою "крутого" фото
10:11, 25 травня 2018Інциденти
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Від отриманих травм хлопець помер в кареті швидкої медичної допомоги.
Хлопець робив селфі на даху супермаркету / Google Maps
У райцентрі Стрий на Львівщині загинув 17-річний хлопець, який впав з даху супермаркету під час селфі.
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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, трагедія сталася вчора, 24 травня, близько 22:30.
«Під час проведення селфі 17-річний місцевий житель впав з даху триповерхового магазину «Фуршет». Хлопець від отриманих травм помер в кареті швидкої медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Житомирі поліція встановлює обставини тяжкого травмування електрострумом 13-річного підлітка, який робив фото на даху потяга.
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