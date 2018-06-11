Маскувався під націоналістів: на Хмельниччині викрили завербованого Росією антиукраїнського агітатора

За даними спецслужби, фінансування злочинної діяльності зловмисника здійснювалось представниками спецслужб РФ з використанням криптовалют.

У Хмельницькій області співробітники Служби безпеки України викрили учасника російської політичної організації «Национальное освободительное движение» на інспіруванні міжнаціональної ворожнечі та антиукраїнській пропаганді в інтересах країни-агресора.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ. Правоохоронці виявили, що житель Кам’янець-Подільського, перебуваючи в складі вищезгаданої організації, був завербований представниками ФСБ під час періодичних виїздів до Росії.

«За завданням «кураторів» агітатор виготовляв листівки нібито від українських націоналістів із закликами до агресивних дій стосовно поляків, які проживають на території України. Вказані матеріали він отримував від «замовників» через Інтернет. Потім зловмисник поширював агітки у популярних серед іноземних туристів історичних та культурних місцях регіону», - йдеться у повідомленні.

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Оперативники спецслужби зафіксували, що агітатор також адміністрував спільноту в одній із соціальних мереж, через яку поширював матеріали щодо підтримки терористичних організацій «Л/ДНР» та виправдовував російську військову агресію проти України.

За даними СБУ, фінансування злочинної діяльності зловмисника здійснювалось представниками спецслужб РФ з використанням криптовалют.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні фігуранта справи співробітники СБУ виявили матеріали з антипольською та проросійською пропагандою, а також комп’ютерну техніку із доказами протиправних дій.

Як повідомили УНІАН у міськраді Кам’янець-Подільського, обшуки у квартирі підозрюваного відбулися 30 травня.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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