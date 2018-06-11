Займання спорткомплексу Міноборони у Львові: прокуратура розповіла про основну версію причини пожежі (відео)

Пожежа не дісталася до першого поверху, де зберігалася зброя та боєприпаси для стрільби.

Прокуратура висунула основну версію займання спорткомплексу Міноборони у Львові.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Будівля спалахнула в ніч на неділю. Горіло 4,5 тисячі квадратних метрів, але свідки рятувальників до останнього не викликали. Основна версія правоохоронців - навмисний підпал.

Пожежа не дісталася до першого поверху, де зберігалася зброя та боєприпаси для стрільби.

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Наразі повідомляється, що йде розслідування, комплекс стояв на "ласому" шматку землі в самому центрі міста.

Раніше повідомлялося, що у Львові вночі горів стрілецький комплекс Міноборони – було евакуйовано 120 осіб.