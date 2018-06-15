У Харкові 13-річний хлопчик побився об заклад, що перепливе річку, і потонув

Хлопчик побився об заклад із другом, що перепливе річку, але через сильну течію неподалік дамби він потрапив у вир і потонув.

У Харкові під час спроби перепливти річку Лопань потонув 13-річний хлопчик.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області, інформація про виявлення тіла хлопчика надійшла до Новобаварського відділу поліції 14 червня близько 18 години.

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За попередніми даними, 13-річний харків’янин побився об заклад із другом, що перепливе річку, проте через сильну течію неподалік дамби хлопчик потрапив у вир. Товариш намагався врятувати його, але не зміг.

Тіло дитини знайшли водолази.

Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».

Зараз працівники Новобаварського відділу поліції встановлюють усі обставини трагедії.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Прикарпатті чоловік врятував трьох дітей, але потонув сам.