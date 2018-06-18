В Одеській області у морі потонув 10-річний хлопчик, поки за ним йшла тренер-вихователь (фото)
У селі Приморське Кілійського району Одеської області сьогодні в Чорному морі потонув 10-річний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Одеській області, об 11.40 до рятувальників звернулася тренер баскетбольної команди дитячо-юнацької спортивної школи міста Кілія. Заявниця розповіла, що вона з командою в складі 32 дітей приїхала на один день на відпочинок у Приморське.
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«На пляжі дітей розділили на дві команди, вони зайшли в море, де гралися і купались. Потім тренер і два завучі покликали дітей на берег. Коли всі діти вийшли з води, дорослі побачили одного з гравців - 10-річного хлопчика, який залишився на косі. Тренер зайшла у воду і почала рух у бік дитини. Однак наступної миті хвиля накрила його з головою, і він зник...», - повідомили в главку.
На місце події прибули правоохоронці і рятувальники. За даними голови Кілійської окремої територіальної громади Павла Бойченка, постраждалий - учень школи міста Кілія.
«У Приморському стався нещасний випадок. Потонув учень другої школи міста Кілія. Триває пошук тіла... Співчуття рідним і близьким», - сказав Бойченко.
Зараз на місці триває рятувально-пошукова операція.
Як повідомляв УНІАН, 15 червня у Харкові 13-річний хлопчина посперечався, що перепливе річку і потонув.