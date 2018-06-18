Дві машини зіткнулися на трасі у Житомирській області, є загиблі (відео)

Попередньо, аварія сталася через те, що водій одного з автомобілів заснув за кермом.

Двоє людей загинули, ще шестеро зазнали травм внаслідок аварії на Житомирщині.

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На повній швидкості водій "Жигулів" виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з "Фольксвагеном", йдеться у сюжеті ТСН. Від удару він сам та пасажирка, що сиділа спереду, загинули. Жінка та дівчина, які сиділи позаду, з травмами доставлені до лікарні.

У "Фольксвагені" постраждав водій та троє його пасажирів. Серед них - діти 8 та 10 років, їхні травми легкі, загрози життю немає. Попередньо, аварія сталась через те, що водій "Жигулів" заснув за кермом.