На очах у медсестер: у Миколаєві буйний пацієнт наркології жорстоко побив перехожого (відео)

Небезпечного пацієнта випустили з наркологічного відділення, тому що він ламав меблі.

У Миколаєві на території міської лікарні №1 неадекватний пацієнт наркологічного відділення побив до смерті випадкового перехожого. Потерпілий впав у кому.

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Про це повідомляє місцеве видання «Новости N», посилаючись на матір потерпілого Галину Пліскіну. За словами жінки, інцидент стався 10 червня.

Її син, Максим Середа, близько 12 години дня йшов по території лікарні кардіологічного відділення, куди ходив на обстеження. Все, що відбувалося далі, Галина розповідає зі слів очевидця — співробітниці лікарні.

«Цього чоловіка, який побив мого сина, дружина привезла до наркології, так як він три тижні був у запої. Але у відділенні не могли з ним впоратися, він щось там бив, трощив меблі, і вони його відпустили. І ось, він просто підійшов до Максима і почав штовхати», – розповіла жінка.

Далі нападник вдарив хлопця в обличчя, після чого той впав і втратив свідомість, вдарившись головою. Злочинець продовжив бити свою жертву. Кілька медсестер, що побачили цю картину, підняли крик, вимагали відпустити хлопця, але неадекватний пацієнт з криком: «я вас всіх вб'ю!» почав душити Максима.

На місце прибула поліція, але один патруль не зміг впоратися з нападником, і через кілька хвилин до них прибуло підкріплення. Буйного пацієнта скрутили шість людей, тільки тоді на нього вдалося надіти наручники.

Потерпілому надали першу необхідну допомогу — з лікарні вийшла реаніматолог, яка вставила йому в горло трубку для дихання і тим самим врятувала життя. Максима доставили до реанімаційного відділення нейрохірургії ЛШМД. Вже 9 днів він не приходить у себе, перебуваючи в стані глибокої коми. У нього проломлено череп, травма головного мозку. Хлопець також постраждав від асфіксії через задушення.

Нападника затримали, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці. Раніше злочинець не раз потрапляв до поля зору правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві 17-річний хлопець звинувачує патрульних у жорстокому побитті. У міліції це заперечують, демонструючи в якості доказів відео.