Стрілянина на Буковині: з'явилося відео сутички між прикордонниками та селянами

Місцеві стверджують, що їм не показали документи і почали стріляти.

З'явилося відео сутички між ймовірними контрабандистами та прикордонниками на Буковині.

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На ньому зафіксована суперечка між сторонами, один із місцевих жителів демонструє закривавлену ногу, передає ТСН.

Селяни стверджують, що прикордонники не мають права перебувати на території села, однак представники ДПС зауважують, що на них було здійснено напад під час несення служби.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

Раніше у ДПСУ повідомили, що у Сторожинецькому районі Чернівецької області близько 20 невідомих спробували блокувати рух прикордонному наряду та здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд. Щоб припинити незаконні дії, прикордонники відкрили вогонь по порушниках.