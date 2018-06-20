Стрілянина на Буковині: з'явилося відео сутички між прикордонниками та селянами

14:44, 20 червня 2018
Інциденти
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Прикордонник вистрілив у ногу контрабандисту / Скріншот

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На ньому зафіксована суперечка між сторонами, один із місцевих жителів демонструє закривавлену ногу, передає ТСН.

Селяни стверджують, що прикордонники не мають права перебувати на території села, однак представники ДПС зауважують, що на них було здійснено напад під час несення служби. 

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

Раніше у ДПСУ повідомили, що у Сторожинецькому районі Чернівецької області близько 20 невідомих спробували блокувати рух прикордонному наряду та здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд. Щоб припинити незаконні дії, прикордонники відкрили вогонь по порушниках.

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Теги: #стрілянина#прикордонники#Буковина