Під Києвом на Житомирській трасі горить АЗС - ЗМІ

Про пожежу повідомила очевидиця. За її словами, можливе перекриття траси та навіть вибух.

Увечері 20 червня на Житомирській трасі в селі Гурівщина під Києвом виникла пожежа на АЗС "БРСМ".

Як передає ТСН, про це в соцмережі повідомила користувачка Юлія Гулевич. "На Житомирській трасі горить АЗС "БРСМ" (горить недовго, ДСНС ще немає). Стали свідками, за якісь кілька хвилин перекриють трасу, скоріш за все. Враховуйте під час планування маршрутів. Там одна колонка сильно горить. Ми дали газу сильно, аби проскочити. Могло рвонути. Там ще немає нікого. Машини припарковані біля будівлі стоять, люди якісь бігають", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Київщині під час демонтажу резервуарів на колишній нафтобазі "БРСМ" сталася пожежа.