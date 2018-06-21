У Києві на Печерську злочинці зі стріляниною забрали у чоловіка сумку з грішми та побили його авто

Пограбування сталося під час обміну валюти. Зловмисники зробили кілька неприцільних пострілів і відібрали у потерпілого сумку із грішми.

У Печерському районі Києва 20 червня невідомі, застосувавши зброю, пограбували чоловіка під час обміну валюти. Про це повідомляється на сторінці київської поліції у Facebook.

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Інцидент стався у провулку Фізкультурному. «Зловмисники зробили кілька неприцільних пострілів і відібрали у потерпілого сумку із грішми», - йдеться у повідомленні.

Потерпілий зателефонував на лінію «102» і повідомив, що пограбування сталося під час обміну валюти. Також, за його словами, кілька чоловіків побили його машину. На місці події працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві на Печерську обікрали сейф у квартирі "Міс Україна-95" Влади Литовченко.