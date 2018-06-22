На Харківщині двоє мотоциклістів загинули, потрапивши під потяг на залізничному переїзді

Зіткнення електропоїзду сполученням «Святогірськ-Купянськ-Вузловий» з мотоциклом «Ява» сталося вчора на залізничному перегоні «18-й кілометр» неподалік села Кругляківка Куп’янського району.

У Харківській області внаслідок зіткнення мотоцикла із потягом загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, аварія сталася вчора, 21 червня, близько 18:30 на залізничному перегоні «18-й кілометр» неподалік села Кругляківка Куп’янського району.

За відомостями поліції, на залізничному переїзді сталося зіткнення електропоїзду сполученням «Святогірськ-Купянськ-Вузловий» під керуванням 37-річного машиніста з мотоциклом «Ява». Внаслідок ДТП 26-річний водій та 24-річна пасажирка мотоциклу отримали травми, несумісні з життям.

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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини події.

На дільниці залізниці, де сталася дорожньо-транспортна пригода, протягом години потяги пускали в обхід, що спричинило певну затримку в розкладі руху.