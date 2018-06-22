У Львові чоловік вижив після падіння у шахту ліфта з восьмого поверху

32-річний постраждалий отримав перелом ключиці, розсічені рани обличчя та садна м'яких тканин.

У Львові чоловік вижив після падіння з восьмого поверху у шахту ліфта житлової новобудови.

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 21 червня, о 15.30 на новобудові ЖК «Леополь Таун» (будівельна компанія ТзОВ «Квіти Львова плюс») на вул. Стрийській, впав в шахту ліфта з висоти восьмого поверху 32-річний житель Хмельницького.

У постраждалого діагностовано перелом ключиці, розсічені рани обличчя та садна м'яких тканин тіла.

Обставини події встановлюються. Наразі встановлюється, чи працював чоловік на будівництві, чи перебував у новобудові з іншою метою.