Рятувальники дістали дівчину з 20-метрового колодязя в Одесі

Дівчина була у непритомному стані, наразі вона у лікарні.

В Одесі людина впала у 20-метровий сухий колодязь. Непритомну дівчину з численними забоями витягли рятувальники.

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій в Одеській області.

"По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що людина знаходиться на дні колодязю, глибиною близько 20 м та перебуває у непритомному стані. Працівники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки спустились до низу колодязя і підняли 20-річну дівчину на поверхню. Працівниками швидкої медичної допомоги потерпіла була доставлена до міської клінічної лікарні з ознаками перелому руки та чисельними забиттями", - повідомили у ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 27 травня на проспекті Героїв Небесної Сотні,32 в Одесі з висоти третього поверху впав ліфт з пасажирами.