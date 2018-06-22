У Харкові водій іномарки на пішохідному переході тяжко травмував 4-річного хлопчика (відео)

З травмою голови хлопчика госпіталізовано, він перебуває у комі.

У Харкові водій іномарки на пішохідному переході збив чотирирічного хлопчика. Читайте такожУ Харкові затримали екс-ДАІшника – винуватця ДТП, в якій загинув відомий стрітрейсер (відео) Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, аварія сталася сьогодні, 22 червня, на проспекті Тракторобудівників. За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda на пішохідному переході скоїв наїзд на дитину. З травмою голови хлопчика госпіталізовано до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Дитина перебуває у комі. За адресою працює слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються.

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