Омбудсмен звернулась до Авакова щодо нападу на ромський табір поблизу Львова

За словами Денісової, регіональний представник Уповноваженого у Львівській області виїхала на місце події та з’ясовує обставини нападу.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулась до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням взяти на контроль розслідування нападу на ромський табір поблизу Львова, тимчасове поселення ромів та забезпечити ефективне розслідування в розумні терміни.

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

«Ввечері 23 червня невідомі озброєні особи напали на ромський табір, розташований у лісовому масиві на околиці Львова. За даними поліції, внаслідок нападу одна особа загинула, а ще 4 представники ромської національності були травмовані», - нагадали у прес-службі.

За словами Денісової, регіональний представник Уповноваженого у Львівській області виїхала на місце події та з’ясовує обставини нападу.

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Крім того, омбудсмен звернулась до Львівського міського голови з проханням надати вичерпну інформацію про заходи, які вживаються владою задля врегулювання проблемних питань тимчасових ромських поселень у Львові. Також у листі висловлено прохання поінформувати Уповноваженого щодо забезпечення соціальних та житлових прав ромів, які мешкали у згаданому поселенні та стали жертвами нападу.

На переконання Денісової, такі прояви ксенофобії потребують особливої уваги з боку правоохоронних органів, зокрема, більш ретельного розслідування, а також вжиття заходів превентивного характеру щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Тому Уповноважений також звернулась до начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області з проханням невідкладно вжити заходів з метою надання належної правової оцінки діям нападників, зокрема з урахуванням можливого мотиву расової нетерпимості, та забезпечити ефективне, об’єктивне та неупереджене розслідування. Окрім того, Денісова просить вжити невідкладних заходів для запобігання вчиненню погромів ромських поселень.

За даними прес-служби, на контролі Уповноваженого продовжують перебувати провадження щодо нападу на ромський табір у київському парку «Голосіївський», спалення радикально налаштованими особами табору ромів на Лисій горі у Києві, а також у Львові та на Тернопільщині.

Денісова закликала громадськість до толерантності, терпимості та недискримінації за будь-якими ознаками - національності, політичних, релігійних та інших переконань, мови, статі, етнічного та соціального походження.

Як повідомляв раніше УНІАН, в ніч на неділю група зловмисників з ножами напала на ромський табір біля Львова. Внаслідок нападу загинув 23-річний чоловік, ще троє мешканців табору, в тому числі жінка з 10-річним сином отримали ножові поранення. Поліція затримала сімох нападників. За попередньою інформацією, мова йде про учасників угруповання «Твереза і зла молодь», пов’язаного з неонацистським рухом Misanthropic Division.