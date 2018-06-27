У Києві пограбували квартиру екс-дружини головного комуніста України Симоненка - ЗМІ

За даними колишньої дружини лідера забороненої "Компартії" Світлани Симоненко, обікрали її квартиру в елітному будинку на Печерську.

У Києві на Печерську квартирні злодії обчистили апартаменти колишньої дружини глави забороненої "Комуністичної партії України" Петра Симоненка - Світлани Симоненко.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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За даними потерпілої, обікрали її квартиру в елітному будинку на Печерську в Царському селі по вулиці вул. Старонаводницька, 13А.

Перелік вкраденого дружина головного комуніста ще не склала, але коли зверталася в поліцію говорила загалом, що вкрали речі.

Як у цьому будинку могла статися крадіжка - загадка. Внизу цілодобово чергує охорона і відразу ж телефонує господареві на особистий мобільний, якщо хтось з гостей каже, що йде в таку квартиру.

Сама колишня дружина Симоненка в одному зі старих інтерв'ю підтверджувала, що зареєстрована на Печерську.

Нагадаємо, раніше журналісти показали, як живе головний комуніст України Петро Симоненко.