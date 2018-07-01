На Київщині поліція затримала двох викрадачів бізнесмена з Житомира

Серед затриманих і організатор злочину.

Поліція Житомирської області затримала двох викрадачів бізнесмена, серед них і організатор злочину.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Головного управління Національної поліції Житомирщини Вячеслав Печененко.

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"1 липня уночі оперативники кримінальної поліції Житомирщини затримали у Київській області двох осіб, серед них організатор викрадення людини та вимагання. На момент затримання підозрювані знаходились у готелі. Нині їх доставлено до Житомира, де проводяться необхідні слідчі дії", - написав Печененко

Він додав, що поліція також встановлює місце перебування інших учасників події.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня до поліції Житомира звернувся 32-річний житель обласного центру із повідомленням про те, що троє невідомих упродовж кількох днів утримували його у гаражі та вимагали майно.

За його словами, напередодні викрадачі увірвалися до арендованої бізнесменом квартири у Києві побили його та, погрожуючи, вивезли до райцентру на Київщині, а згодом перевезли до м. Житомира, де утримували в одному з гаражних кооперативів.

Вранці 30 червня чоловікові вдалося втекти від викрадачів та звернутися до поліції.