Весь ліфт був залитий кров'ю: у Києві затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві жінки (фото)

Повідомлялося, що жінку вбивали молотком і ножем. Її тіло виявили у ліфті.

Поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки в Києві, тіло якої знайшли в ліфті.

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Як повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook, патрульні зустріли його в Києво-Святошинському районі.

"Під час патрулювання території Києво-Святошинські правоохоронці помітили чоловіка, який підозрюється у вбивстві жінки в Голосіївському районі Києва. Шансів на втечу вже не було, миттєво затриманий", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві поліція розслідує обставини вбивства жінки, тіло якої з ознаками насильницької смерті виявили жителі у ліфті будинку на проспекті Академіка Глушкова. Вона отримала безліч ножових поранень та ударів молотком.

За інформацією ЗМІ, підозри слідства впали на місцевого жителя Олександра Танасійчука, 1977 року народження. Його в той же день оголосили в розшук. Він страждає на психічне захворювання.