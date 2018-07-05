У Києві в авто знайшли застреленого чоловіка

14:35, 05 липня 2018
Інциденти
654 0
Ілюстрація REUTERS

Про це повідомляє ТСН.ua, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Читайте такожВесь ліфт був залитий кров'ю: у Києві затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві жінки (фото)

"05 липня о 13.10 у Шевченківському районі на вулиці в автомобілі Hyundai знайдено мертвим із вогнепальним пораненням грудної клітки місцевого жителя, 1977 р.н." - йдеться у повідомленні.

Наразі інші подробиці та причини інциденту з’ясовуються. 

Як повідомляли ЗМІ, у Солом'янському районі Києва 17-річний хлопець вистрибнув з 14 поверху житлового будинку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#авто#вбивство