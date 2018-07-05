У Києві в авто знайшли застреленого чоловіка
14:35, 05 липня 2018Інциденти
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Тіло людини виявили у Шевченківському районі.
Ілюстрація REUTERS
У Києві в Шевченківському районі невідомі застрелили місцевого мешканця.
Про це повідомляє ТСН.ua, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.
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"05 липня о 13.10 у Шевченківському районі на вулиці в автомобілі Hyundai знайдено мертвим із вогнепальним пораненням грудної клітки місцевого жителя, 1977 р.н." - йдеться у повідомленні.
Наразі інші подробиці та причини інциденту з’ясовуються.
Як повідомляли ЗМІ, у Солом'янському районі Києва 17-річний хлопець вистрибнув з 14 поверху житлового будинку.
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