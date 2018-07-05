У Києві в авто знайшли застреленого чоловіка

Тіло людини виявили у Шевченківському районі.

У Києві в Шевченківському районі невідомі застрелили місцевого мешканця.

Про це повідомляє ТСН.ua, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

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"05 липня о 13.10 у Шевченківському районі на вулиці в автомобілі Hyundai знайдено мертвим із вогнепальним пораненням грудної клітки місцевого жителя, 1977 р.н." - йдеться у повідомленні.

Наразі інші подробиці та причини інциденту з’ясовуються.

Як повідомляли ЗМІ, у Солом'янському районі Києва 17-річний хлопець вистрибнув з 14 поверху житлового будинку.