У Києві хлопець викинувся з 14 поверху через нещасливе кохання
14:04, 05 липня 2018Інциденти
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Причиною самогубства, за словами правоохоронців, стало нерозділене кохання.
У поліції назвали причину самогубства хлопця / фото УНІАН
У Солом'янському районі Києва 17-річний хлопець вистрибнув з 14 поверху житлового будинку.
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Трагедія сталася в середу ввечері, 4 липня, на вул. Ернста, повідомили "Обозреватель" у поліції. Очевидці викликали "швидку", проте медики вже нічим не змогли допомогти - підліток помер.
Як стало відомо, хлопець звів рахунки із життям через стосунки з дівчиною. "Причина самогубства - нерозділене кохання", - розповіли правоохоронці.
Раніше на Київщині закоханий підліток обірвав собі життя на ґрунті ревнощів. Уночі після дискотеки парубок не впорався з емоціями - і дівчина стала свідком його останнього кроку.
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