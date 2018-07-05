У Києві хлопець викинувся з 14 поверху через нещасливе кохання

Причиною самогубства, за словами правоохоронців, стало нерозділене кохання.

У Солом'янському районі Києва 17-річний хлопець вистрибнув з 14 поверху житлового будинку.

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Трагедія сталася в середу ввечері, 4 липня, на вул. Ернста, повідомили "Обозреватель" у поліції. Очевидці викликали "швидку", проте медики вже нічим не змогли допомогти - підліток помер.

Як стало відомо, хлопець звів рахунки із життям через стосунки з дівчиною. "Причина самогубства - нерозділене кохання", - розповіли правоохоронці.

Раніше на Київщині закоханий підліток обірвав собі життя на ґрунті ревнощів. Уночі після дискотеки парубок не впорався з емоціями - і дівчина стала свідком його останнього кроку.