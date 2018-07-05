Застрелений у Шевченківському районі Києва виявився поліцейським - ЗМІ

Відомо, що вбитому близько 35 років, у нього два поранення - обидва в область грудей.

У Шевченківському районі Києва на вул. Щусєва сьогодні, 5 липня, виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Труп побачила перехожа, яка відразу повідомила про це в поліцію.

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Як повідомляє "Інформатор" з посиланням на поліцейських, вбитим є їхній колега. Мешканці сусіднього будинку кажуть, що не знають цього чоловіка і авто їм також незнайоме. Відомо, що вбитому близько 35 років, у нього два поранення - обидва в область грудей. За інформацією видання, чоловіка виявили в автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня біля азербайджанського ресторану у центрі Києва вбили азербайджанця, близького до відомого кримінального авторитету.