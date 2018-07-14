У Туреччині помер жорстоко побитий росіянином український турист

Сьогодні Андрія Сову сан-літаком мали доставити до України.

В лікарні Туреччини помер український турист Андрій Сова, якого на відпочинку жорстоко побив турист із Російської Федерації.

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Про це УНІАН повідомило джерело у Міністерстві закордонних справ України.

За даними джерела, минулого тижня в готелі курортного міста у Туреччині у українця стався конфлікт із відпочиваючим із Росії, і внаслідок бійки українець потрапив до лікарні у стані коми. Після консультацій з українським МЗС його мали доправити на батьківщину бортом санітарної авіації.

Начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич за запитом УНІАН інформацію про смерть українця офіційно не підтвердив.

«Я не уповноважений повідомляти для медіа цю інформацію, це - трагедія окремої української родини, а консул виконає усі необхідні дії, які вчиняються в такому випадку», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, через те, що у крові Андрія Сови зафіксували перевищений вміст алкоголю – певний час туристична фірма відмовлялася надавати йому допомогу за страховкою та доправляти додому.