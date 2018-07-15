З'їхав з мосту в кювет: на Львівщині у ДТП постраждали іноземці (фото)
У гірському районі Львівщини внаслідок дорожньо-транспортної події постраждали четверо іноземців.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, ДТП сталася близько 14.00, у гірському, Сколівському районі.
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Як зазначається у повідомленні, на автодорозі сполученням Тухля – Славське 38-річний водій Mitsubishi не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав з мосту в кювет і перекинувся.
Внаслідок ДТП, окрім водія, тілесні ушкодження отримали троє пасажирів, також іноземці, з них одна неповнолітня - 17-річна дівчина. Усі потерпілі госпіталізовані, їх діагнози уточнюються.
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомив УНІАН представник правоохоронних органів, у ДТП потрапили громадяни Латвії.