З'їхав з мосту в кювет: на Львівщині у ДТП постраждали іноземці (фото)

В аварію потрапив автомобіль громадян Латвії, серед травмованих – 17-річна дівчина.

У гірському районі Львівщини внаслідок дорожньо-транспортної події постраждали четверо іноземців.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, ДТП сталася близько 14.00, у гірському, Сколівському районі.

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Як зазначається у повідомленні, на автодорозі сполученням Тухля – Славське 38-річний водій Mitsubishi не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав з мосту в кювет і перекинувся.

Внаслідок ДТП, окрім водія, тілесні ушкодження отримали троє пасажирів, також іноземці, з них одна неповнолітня - 17-річна дівчина. Усі потерпілі госпіталізовані, їх діагнози уточнюються.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомив УНІАН представник правоохоронних органів, у ДТП потрапили громадяни Латвії.