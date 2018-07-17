Проламали стіну: з'явилися подробиці втечі ув'язнених з колонії в Одесі (фото)

Їх розшукують близько 15 спеціальних груп поліції, задіяно органи прокуратури.

В Одесі троє ув'язнених втекли сьогодні з виправної колонії, проломивши стіну овочесховища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Південної виправної колонії (№51) управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області Тагір Ахмедов.

За його словами, засуджені проламали стіну овочесховища, звідки потрапили безпосередньо на вулицю Люстдорфська дорога, де розташовано виправну установу.

Ахмедов стверджує, що втікачі були поміщені до колонії в різний час, поводилися спокійно, утримувалися у різних блоках.

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«За попередніми даними, проломивши стіну овочесховища і відсунувши загородження, зістрибнули на Люстдорфської дороги ... Статті у них не важкі, не небезпечні. Звичайні засуджені, не блатні, не ділові...», - сказав Ахмедов.

На даний час їх розшукують близько 15 спеціальних груп поліції, задіяно органи прокуратури.

Нагадаємо, двоє з тих, хто втік, відбували ув'язнення за крадіжки, а третій – за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, скоєне щодо дитини.