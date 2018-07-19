Опубліковано фото росіянина-вбивці українця в Туреччині

Раніше дружина вбивці розповіла, що він перебуває в Туреччині.

Громадянина Росії Андрія Похвального, який побив до смерті 57-річного українця Андрія Сову в Туреччині, заарештували.

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Як повідомляє Star, росіянина заарештувала турецька жандармерія і відправила в суд, де він пізніше був звільнений.

Але 17 липня Похвального взяли під варту після того, як місцева прокуратура оскаржила цю справу.

Як повідомляв УНІАН, трагічна подія сталася 7 липня - це був другий день відпочинку подружжя на курорті. До готелю, де вони жили, пробрався російський турист і після словесної перепалки штовхнув українця. Той вдарився головою об землю і після тижневої коми помер.