Вбивство 16-річної дівчини на Оболоні: підозрюваний без жалю розповів, як "взяв її" (відео)

В інтернеті з'явилося відео допиту 54-річного підозрюваного, який ні краплі не розкаюється у скоєному.

Поліція затримала підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини на столичній Оболоні.

Тіло правоохоронці знайшли в лісосмузі напередодні вночі. Перед цим її сестра заявила в поліцію про зникнення дівчини, яка була із Закарпаття.

Як повідомляє ТСН, вона пішла з дому та не повернулася. В інтернеті з'явилося відео допиту підозрюваного. Йому 54 роки, був підсудним.

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За його словами, він вигулював собаку і помітив цю дівчину на пробіжці. На відео чоловік розповідає про свої дії без краплі жалю. "Я з нею познайомився. Запитав куди така красива йде. Потім я запропонував їй зайнятися любов'ю. Вона сказала, що не хоче. Мені не те, що не по собі стало. Якось незручно. І я її потім взяв руками", - сказав затриманий.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області чоловік зґвалтував 8-річного хлопчика.