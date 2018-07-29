Вбивство 16-річної дівчини на Оболоні: підозрюваний без жалю розповів, як "взяв її" (відео)

22:47, 29 липня 2018
Інциденти
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Чоловік запропонував жертві "зайнятися любов'ю", а після її відмови взяв на душу найважчий гріх / Кадр з відео ТСН

Тіло правоохоронці знайшли в лісосмузі напередодні вночі. Перед цим її сестра заявила в поліцію про зникнення дівчини, яка була із Закарпаття.

Як повідомляє ТСН, вона пішла з дому та не повернулася. В інтернеті з'явилося відео допиту підозрюваного. Йому 54 роки, був підсудним.

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За його словами, він вигулював собаку і помітив цю дівчину на пробіжці. На відео чоловік розповідає про свої дії без краплі жалю. "Я з нею познайомився. Запитав куди така красива йде. Потім я запропонував їй зайнятися любов'ю. Вона сказала, що не хоче. Мені не те, що не по собі стало. Якось незручно. І я її потім взяв руками", - сказав затриманий.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області чоловік зґвалтував 8-річного хлопчика.

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Теги: #Київ#убивство