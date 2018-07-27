На Одещині чоловік зґвалтував 8-річного хлопчика (фото)

Мати почала перейматися, бо син перестав відповідати на телефонні дзвінки.

В Одеській області 29-річний чоловік зґвалтував 8-річного хлопчика. Розшукати дитину вдалося завдяки місцевим жителям, які побачили останнього з незнайомим.

Як розповів на своїй сторінці у Facebook перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін, до правоохоронців звернулася мати хлопчика, 2009 р.н., про його зникнення.

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Жінка розповіла, що під час її останньої телефонної розмови із сином хлопчик був наляканий, відповідав невпевнено, після чого перестав відповідати на телефонні дзвінки.

"За результатами розшукуваних заходів хлопчик був знайдений за місцем проживання 29-річного покидька, який погрозами завів його до свого місця мешкання, де вчинив щодо нього розпусні дії та інші недопустимі жахливі дії неприроднім шляхом", - йдеться у повідомленні.

За словами Аброськіна, чоловіка затримано, тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, увечері 15 липня по допомогу до поліцейських звернулася 17-річна дівчина, яка розповіла, що її зґвалтували і пограбували. Всю ніч правоохоронці шукали чоловіка, причетного до цього злочину, і близько 3 ранку підозрюваного вдалося затримати.