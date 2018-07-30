Провіз на капоті 60 метрів: стали відомі деталі смертельної ДТП за участю п'яного депутата на Львівщині

Дочка загиблої розповіла, що її 72-річна мама поверталася на велосипеді з церкви, коли на дорозі її обігнав автобус.

У суботу, 28 липня, в селі Новий Витків Радехівського району в 70 кілометрах від Львова, сталася смертельна ДТП. Підозрюваний Василь Петрушка, депутат міста Сокаль, збив 72-річну жінку на смерть.

Як повідомляє "24 канал", за попередньою версією Нацполіції, 43-річний чиновник на Fiat виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом. Дочка загиблої розповіла, що її 72-річна мама якраз поверталася на велосипеді з церкви, і на дорозі її обігнав рейсовий автобус сполученням Тернопіль – Червоноград. Через кілька метрів зі сторони водія автобус зачепив Fiat. Легкова машина виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з автобусом, і тоді вже водій легковика на капоті з велосипедисткою проїхав ще 60 метрів.

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Жінка від отриманих травм загинула на місці події. За кермом машини був депутат Сокальської міської ради від партії "Свобода" Василь Петрушка. Це підтвердили і місцеві, які були в той момент. Чоловік їхав з Сокаля в Лопатин забрати своїх дітей і дружину. Також стало відомо, що ця машина йому не належить.

Водія затримали. І в найближчі дні йому оберуть запобіжний захід. Нині депутат перебуває в Сокальській лікарні під вартою. Там він працює стоматологом.

Раніше повідомлялося, що в Києві п'яний водій пошкодив 7 машин і заснув у патрульному автомобілі.