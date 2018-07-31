Смертельна ДТП з військовими на Львівщині: один з постраждалих внаслідок аварії помер у лікарні

Медики понад два тижні боролися за життя військовослужбовця з Кам'янця-Подільського.

У львівському госпіталі після двох тижнів боротьби за життя помер військовослужбовець з Кам'янця-Подільського Володимир Откідич, який постраждав внаслідок ДТП, що сталася 13 липня на Львівщині. Він став третьою жертвою смертельної аварії.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Сімашкевич, Откідич був учником АТО, закрема, брав участь в обороні Донецького аеропорту.

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" Після тривалого перебування в госпіталі після ДТП, на жаль, помер військовослужбовець нашого міста, оборонець Донецького аеропорту Володимир Откідич", - написав Сімашкевич.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня у передмісті Львова під час зіткнення мікроавтобуса Ford Transit з легковим автомобілем Mazda загинуло двоє осіб, ще троє отримали травми.

Пізніше у Міністерстві оборони України повідомили, що під час ДТП загинули двоє військовослужбовців Самбірського гарнізону (Львівська область), ще двоє військових цього гарнізону отримали травми.

Того ж дня Сімашкевич написав, що один з постраждалих - майор Володимир Откідич. Його у важкому стані було доставлено до Львівського військового госпіталю.