"Сармата скоро прикінчать, як і його близьких друзів": друг убитого ветерана АТО розповів про погрози з боку депутата

Очевидець злочину розповів, що у "Сармата" після війни на Донбасі на тій стороні також залишилися вороги, "тому це міг зробити хто завгодно".

Друг убитого сьогодні в Бердянську ветерана АТО Андрій Маджаров, який став очевидцем злочину, розповів про ворогів «Сармата», які могли хотіти його смерті і про погрози на його адресу.

Як повідомив Маджаров в інтерв'ю «Апострофу», він і Віталій Олешко «вели активні дії» щодо «неправильної політики» бердянського бізнесмена і нардепа з «Волі народів» Олександра Пономарьова – проти «грабежів міського та обласного бюджетів» і несплати податків.

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«У нас була активна громадянська позиція щодо цього депутата. Ми постійно шарпали владу, завдяки прямим ефірам заходили в кабінети, розкривали всі плани, і показували людям, як чиновники грабують нас і наш бюджет. Крім цього, в Олександра Пономарьова є кілька баз відпочинку, які незаконно побудовані і перегородили проходи до моря. Все сходиться на Олександра Пономарьова. Але треба бути дурнем, аиб конкретно стверджувати, що це тільки його рук справа. У Віталіка після війни на Донбасі на тій стороні також залишилися вороги, тому це міг зробити хто завгодно. Ми сподіваємося, що правоохоронні органи доб'ються правди і справедливості», – сказав Маджаров.

Він уточнив, що вони часто виїжджали за межі Бердянська: в Запорізьку область, знайомилися з активістами та АТОшниками з інших міст, які «у своїх населених пунктах також борються з корупцією і владою, яка неправомірно діє відносно своїх громадян». За його словами, вони планували поїхати по всій Україні.

При цьому він підтвердив, що на адресу «Сармата» надходили погрози. «Це все було в усній формі. Наприклад, є запис телефонної розмови, де місцевий депутат Бердянської міської ради Владислав Кюрчев чітко говорить, що "Сармата" скоро прикінчать, як і його близьких друзів», – додав Маджаров.