На Дніпропетровщині поліція вилучила у чоловіка більше 13 кілограмів вибухівки
12:01, 02 серпня 2018Інциденти
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В ході обшуку на території домоволодіння 44-річного чоловіка у П'ятихатках поліція виявила 63 тротилові шашки.
Походження виявленої вибухівки з‘ясовується / фото dp.npu.gov.ua
У П'ятихатках Дніпропетровської області вчора, 1 серпня, в ході обшуку на території домоволодіння 44-річного чоловіка, поліція виявила 63 тротилові шашки загальною вагою 13,4 кілограма.
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Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області, крім тротилових шашок чоловік зберігав 4 запали та дріт до детонаторів.
В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ з‘ясовується походження виявленої вибухівки.
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