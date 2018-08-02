Дитячий притулок з педофілами на Волині: директора установи відсторонили, обирається запобіжний захід

За словами омбудсмена, наразі постраждалих дітей доставляють до лікарні для тілесного огляду та фіксації тілесних ушкоджень.

Керівника дитячого притулку місті Рожище Волинської області, вихованці якого поскаржились на сексуальні домагання, відсторонено від посади. Йому вже обирається міра запобіжного заходу.

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Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. За її словами, нинішній скандал став вже не першою надзвичайною подією у даному закладі.

«17 травня там зникла дитина, втім директор повідомив про це правоохоронні органи лише 11 липня. Її так і не знайшли. І прокурор області звертався до обласної влади з проханням вирішити питання про притягнення до відповідальності посадових осіб притулку», – розповіла вона.

Денисова повідомила, що наразі постраждалих дітей доставляють до лікарні для тілесного огляду та фіксації тілесних ушкоджень.

«Щодо решти, то їх залишать на місці. Для них буде створено безпечне середовище - там цілодобово чергуватимуть працівники Національної поліції та служби у справах дітей. Попередньо три тижні, при необхідності цей термін подовжать», – уклала омбудсмен.

Раніше повідомлялось, що у місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, в 10 вихованців під час моніторингового візиту виявили сліди побиття та крові на одягу. Троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи.