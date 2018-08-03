Кримський татарин підпалив себе в центрі Сімферополя (відео)

Перед підпалом чоловік заявив, що здійснює акт самоспалення на знак протесту проти свавілля влади.

У центрі Сімферополя 3 серпня кримськотатарський активіст намагався вчинити акт самоспалення.

Один з кримських татар, активістів «поляни протесту», облив себе горючою рідиною і підпалив себе, однак присутнім вдалося оперативно загасити палаючий одяг на ньому, повідомляє Крим.Реалії.

Перед підпалом чоловік заявив, що здійснює акт самоспалення на знак протесту проти свавілля влади.

Відео Крим.Реалії

Жителі «поляни протесту» «Стрілецька», які напередодні протестували проти будівництва паркану, 3 серпня прийшли до будівлі підконтрольної Кремлю Сімферопольської міської адміністрації і зажадали зустрічі з владою.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Сімферополі в район вул. Стрілецької прибула будівельна техніка в присутності бійців ОМОНу, яка збирається зносити будинки кримських татар для будівництва нового житлового комплексу.