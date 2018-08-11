На Тернопільщині розбився легкомоторний літак, пілот загинув

11:17, 11 серпня 2018
Інциденти
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Після падіння літак загорівся / фото amna.gr/macedonia

Про це повідомляє ДСНС України.

Напередодні о 22:46 до рятувальників надійшла інформація про те, що поблизу села Панівці Борщівського району впав легкомоторний літальний апарат.

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Після падіння літак загорівся, в результаті чого загинув пілот. Причина падіння встановлюється.

Раніше у ніч проти 8 серпня, в Києві на Повітрофлотському проспекту перевозили літак

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Теги: #Тернопільщина#розбився літак