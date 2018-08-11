На Тернопільщині розбився легкомоторний літак, пілот загинув
11:17, 11 серпня 2018Інциденти
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Причину падіння наразі встановлюють.
Після падіння літак загорівся / фото amna.gr/macedonia
У Тернопільській області розбився легкомоторний літак. У результаті пілот загинув.
Про це повідомляє ДСНС України.
Напередодні о 22:46 до рятувальників надійшла інформація про те, що поблизу села Панівці Борщівського району впав легкомоторний літальний апарат.
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Після падіння літак загорівся, в результаті чого загинув пілот. Причина падіння встановлюється.
Раніше у ніч проти 8 серпня, в Києві на Повітрофлотському проспекту перевозили літак.
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