Троє українців пішки прямували до Росії, сховавши під одягом 3 мільйони рублів, і попалися прикордонникам

12:13, 13 серпня 2018
Інциденти
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Еквівалент виявлених коштів становить понад 1 млн 305 тисяч гривень / Фото УНІАН

Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України, 12 серпня в пункт пропуску «Гоптівка» прибуло троє громадянин України - два чоловіки та жінка (1984, 1952 та 1958 років народження). Вони прямували пішки до Росії.

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«Під час перевірки під одягом співвітчизників спільна оглядова група знайшла приховані 3 185 000 рублів РФ та 100 доларів США», - йдеться у повідомленні.

Еквівалент виявлених коштів становить понад 1 млн 305 тисяч гривень, зазначили у ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше українець намагався вивезти до Росії старовинні книги і монети.

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Теги: #гроші#прикордонники#кордон України з Росією