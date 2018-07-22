Українець намагався вивезти до Росії старовинні книги і монети

Більшість із виявлених артефактів датується XIX-ХХ століттями.

На Сумщині прикордонники спільно з працівниками митниці в автомобілі українця, який виїжджав до Росії, виявили колекцію старовинних книг і монет.

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Як повідомив УНІАН прес-секретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач, правоохоронці попередили спробу незаконного переміщення через кордон зазначених предметів 21 липня в пункті пропуску «Бачівськ».

«Під час здійснення огляду автомобіля Volkswagen, яким виїжджав до Росії наш співвітчизник, прикордонний наряд в картонній коробці серед інших речей виявив чотири старовинні книги: «Загадочный человек» (1871 року випуску), «Физическая хрестоматия» (1924 рік видання), «О Ленине» (1939 р.в.) та «Володя Ульянов» (1940 р.в.). Крім цього, в коробці також знаходилися 20 старовинних монет, виготовлених у XIX-ХХ століттях», – зазначив Ткач.

Зазначається, що більшість виявлених монет виготовлені із срібла.

Виявлені книги та монети, які, вірогідно, становлять історичну та культурну цінність, вилучені. На правопорушника складено адміністративні матеріали.