Українець намагався вивезти до Росії старовинні книги і монети

17:49, 22 липня 2018
Інциденти
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Українець намагався вивезти до Росії старовинні книги та монети / фото УНІАН

На Сумщині прикордонники спільно з працівниками митниці в автомобілі українця, який виїжджав до Росії, виявили колекцію старовинних книг і монет.

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Як повідомив УНІАН прес-секретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач, правоохоронці попередили спробу незаконного переміщення через кордон зазначених предметів 21 липня в пункті пропуску «Бачівськ».

«Під час здійснення огляду автомобіля Volkswagen, яким виїжджав до Росії наш співвітчизник, прикордонний наряд в картонній коробці серед інших речей виявив чотири старовинні книги: «Загадочный человек» (1871 року випуску), «Физическая хрестоматия» (1924 рік видання), «О Ленине» (1939 р.в.) та «Володя Ульянов» (1940 р.в.). Крім цього, в коробці також знаходилися 20 старовинних монет, виготовлених у XIX-ХХ століттях», – зазначив Ткач.

Зазначається, що більшість виявлених монет виготовлені із срібла.

Виявлені книги та монети, які, вірогідно, становлять історичну та культурну цінність, вилучені. На правопорушника складено адміністративні матеріали.

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Теги: #кордон#контрабанда