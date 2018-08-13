"Ховали у закритій труні": з'явилися моторошні подробиці ДТП з дітьми під Запоріжжям (фото, відео)

У селі кажуть, що не пощастило дітям, які сиділи біля вікон - саме вони і загинули.

У масштабній ДТП з маршруткою у Запорізькій області загинули двоє дітей з однієї сім'ї - хлопцям було по 8 років.

Як розповіли у селі Біленьке, звідки родом загиблі Женя і Іван, хлопці перейшли в другий клас, передає "Обозреватель".

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"Ірина Бордюгова поїхала на відпочинок в Кирилівку з дорослою донькою, сином Женею та онуком Іваном. От син й онук загинули", - повідомила голови сільради Алла Кришталь.

У неділю, 12 серпня, хлопчиків поховали. "Женю ховали в закритій труні. Трагедія сколихнула все село. Люди збирали гроші, несли зі школи, садка. Ірина працює технічкою в школі, її чоловік був майстром на СТО, зараз працює охоронцем. Їхню родину всі знають, дуже хороші люди", - каже Кришталь.

Сама Ірина перебуває в лікарні, нещодавно її перевели з реанімації у звичайну палату. Її донька, яка втратила сина, теж у лікарні. Жінок відпустили на похорон, але Ірині стало зле й її забрала "швидка". У селі кажуть, що не пощастило дітям, які сиділи біля вікон - саме вони і загинули.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня під Запоріжжям сталася ДТП, в якій загинули п'ятеро дітей та один дорослий. Більше десяти пасажирів госпіталізовані. Мікроавтобус, в якому люди їхали з відпочинку, зіткнувся з КамАЗом.

Попередньо – вантажівка вилетіла на зустрічну смугу на трасі Харків-Севастополь і протаранила автобус. Від удару мікроавтобус перекинувся. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху і затримала водія вантажівки.