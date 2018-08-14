У Києві пес бійцівської породи вбив бульдога, нетвереза власниця не втручалася

Господарі бульдога намагалися відтягнути агресивного стаффа, але в підсумку чоловікові довелося накладати шви.

У понеділок, 13 серпня, близько 21:20 на вулиці Олени Теліги, 1а (поблизу Сирецького парку) в Києві стаффордширський тер'єр напав на англійського бульдога. В результаті собака була вбита і дві людини отримали травми.

Як повідомляє Інформатор, англійського бульдога вигулювали дівчина і її батько. Пес був на повідку. Біля входу в парк на собаку напав стаффордширський тер'єр. Він був без намордника та повідка, а господиня перебувала у нетверезому стані і не втручалася. На її команди агресивний пес не реагував.

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Чоловік і його дочка намагалися відтягнути собаку, але в результаті самі отримали травми. Чоловікові згодом навіть наклали шви. Убивши бульдога, стафф ще якийсь час терзав його тіло, але навіть тоді його не змогли відтягнути.

На місце події викликали поліцію. За словами постраждалих, патрульні нічого не змогли зробити - собаку не заспокоїв навіть газовий балончик.

Як передає 112.ua, у поліції повідомили, що "коли на місце події приїхали патрульні поліцейські, стаффордширський тер'єр вже не вів себе агресивно і на людей не кидався".

Постраждалі написали заяву. Вони поховали пса і мають намір домагатися справедливого покарання для господарів убивці.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у киянки серед білого дня вкрали мопса.