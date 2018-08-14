У Борисполі двох робітників накрило землею у котловані, один загинув (фото)

На місце терміново прибули рятувальники, які почали відкопувати потерпілих за допомогою шанцевого інструменту.

У місті Бориспіль Київської області засипало землею двох співробітників «Київобленерго», що працювали у котловані. Один з чоловіків загинув.

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Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Київській області, інцидент стався 13 серпня. Під час виконання ремонтних робіт на вулиці Мічуріна трапився зсув земляного валу. Двоє людей опинилися під землею.

На місце терміново прибули рятувальники, які почали відкопувати потерпілих за допомогою шанцевого інструменту.

«Було врятовано та піднято на поверхню чоловіка 1991 року народження, якого з переломом руки передано працівникам медицини катастроф. Другий робітник, 1974 року народження, нажаль, загинув», - зазначається у повідомленні ДСНС.

Раніше повіломлялося, що у київському метро стався інцидент — жінка впала на ескалаторі і перебувала без свідомості.