У Львові злочинець поранив 33-річного поліцейського ножем

Поліцейського госпіталізовано в хірургічне відділення з ножовим пораненням грудної клітки. Зловмисників затримано.

У Львові сьогодні вранці під час затримання зловмисників 33-річний капітан поліції отримав ножове поранення, його госпіталізовано.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, сьогодні, 17 серпня, близько четвертої ранку під час відпрацювання Галицького району Львова оперативники помітили двох осіб, які аерозольною фарбою наносили написи на фасад будинку на вулиці Ковжуна.

Побачивши правоохоронців, зловмисники почали втікати. Під час затримання один з них раптово вдарив капітана поліції ножем.

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Поліцейського госпіталізовано в хірургічне відділення з ножовим пораненням грудної клітки.

«Життю нашого оперативника наразі нічого не загрожує, стан його стабільний. Сподіваємося на його швидке одужання. Зловмисників затримано. Встановлено, що це 20-річні львів'яни. Сьогодні їм буде обрано запобіжний захід», - розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління Національного поліції у Львівській області Тарас Сабанюк.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, поліція затримала близько 40 озброєних молодиків на столичних Осокорках.