Поліція затримала близько 40 озброєних молодиків на столичних Осокорках (фото)

Загалом біля будівництва зібралося близько 80 осіб, однак при появі поліції молодики почали розбігатися.

Столичні правоохоронці затримали близько 40 молодиків з щитами, гумовими палицями, ножами та зброєю біля будівництва на Осокорках.

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Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, під час патрулювання поліцейські помітили, що на Осокорках зібралося близько 80 чоловіків спортивної зовнішності, при цьому правоохоронці побачили, що у них є спецзасоби.

Патрульні передали інформацію до чергового відділення поліції, після чого на місце події було направлено спецпризначенців, патрульних та особовий склад територіального управління поліції.

"Як тільки правоохоронці прибули за вказаною адресою, молодики почали розбігатися у різні сторони, однак поліцейські затримали близько 40 осіб", - повідомили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня поруч із вокзалом у центрі Києва сталася масова бійка зі стріляниною.