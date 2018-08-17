Мер Львова: Вода зійшла, але є багато болота, яке необхідно прибирати окремо

Трамваї і тролейбуси пішли по всіх маршрутах, повідомив Садовий.

Міський голова Львова повідомив про ситуацію після сильної зливи та потопу в місті. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Станом на цю хвилину всі дороги вже проїздні. Крім деяких міжквартальних, де впали дерева. Вода, здебільшого, вся зійшла, але є багато болота, яке необхідно прибирати окремо. Трамваї і тролейбуси пішли по всіх маршрутах. Комунальник приступили до порізки повалених дерев - найближчими годинами будуть прибрані", - повідомив Садовий.

Як повідомляв УНІАН, подекуди у Львові люди добираються до затоплених машин на гумових човнах.