Мер Львова: Вода зійшла, але є багато болота, яке необхідно прибирати окремо

21:49, 17 серпня 2018
Інциденти
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У Львові утворився &quot;водний світ&quot; / Фото facebook.com/fediv.yuriy

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"Станом на цю хвилину всі дороги вже проїздні. Крім деяких міжквартальних, де впали дерева. Вода, здебільшого, вся зійшла, але є багато болота, яке необхідно прибирати окремо. Трамваї і тролейбуси пішли по всіх маршрутах. Комунальник приступили до порізки повалених дерев - найближчими годинами будуть прибрані", - повідомив Садовий.

Як повідомляв УНІАН, подекуди у Львові люди добираються до затоплених машин на гумових човнах.

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Теги: #Львів#потоп#негода