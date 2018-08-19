Психічно хворий чоловік завдав травм поліцейському під час затримання.

У Житомирі поліція проводить розслідування за фактом травмування поліцейського психічно хворим чоловіком.

Як повідомили УНІАН в управлінні превентивної діяльності ГУ Нацполіції у Житомирській області, 15 серпня дільничний під час роботи на території обслуговування помітив чоловіка, який має психічні захворювання, однак у середині липня цього року втік з лікарні.

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Помітивши поліцейського, 29-річний чоловік намагався втекти на велосипеді, після майже півгодинного переслідування дільничний його наздогнав.

У ході затримання чоловік виявив непокору та травмував офіцера. Однак дільничний затримав втікача та передав його колегам, які повернули хворого до лікарні.

Поліцейського госпіталізували з травмами. Наразі він перебуває на стаціонарному лікуванні.

За фактом травмування поліцейського розпочато досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією події за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування буде призначено відповідну експертизу щодо осудності чоловіка.